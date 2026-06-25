По версии Sohu, государства ЕС на протяжении нескольких лет заявляют о намерении отказаться от российских энергоносителей. При этом многие из них продолжают закупать российское топливо, поскольку полностью заменить его пока не могут. Авторы публикации считают, что санкционная политика не привела к тем результатам, на которые рассчитывал Брюссель. В качестве примера они приводят снижение индекса делового климата в Германии до 84,4 пункта, называя этот показатель минимальным со времени пандемии.