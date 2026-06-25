Окончательный разрыв экономических связей с Россией может обернуться для Европейского союза масштабными проблемами. К такому выводу пришли китайские аналитики, мнение которых приводит издание Sohu.
Авторы публикации отмечают, что Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России. По их данным, обсуждаются новые ограничения в отношении финансового сектора и энергетики, а также возможность запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. На этом фоне, как считают журналисты, европейские страны оказываются в ситуации, которая в долгосрочной перспективе может сыграть против них самих, передает АБН24.
По версии Sohu, государства ЕС на протяжении нескольких лет заявляют о намерении отказаться от российских энергоносителей. При этом многие из них продолжают закупать российское топливо, поскольку полностью заменить его пока не могут. Авторы публикации считают, что санкционная политика не привела к тем результатам, на которые рассчитывал Брюссель. В качестве примера они приводят снижение индекса делового климата в Германии до 84,4 пункта, называя этот показатель минимальным со времени пандемии.
Китайские журналисты утверждают, что именно доступность энергоресурсов остается одним из ключевых факторов для промышленности. По их мнению, по мере ужесточения ограничений в отношении российских нефти и газа европейская экономика сталкивается со все большими трудностями.
В публикации также говорится, что Россия продолжает переориентировать экспорт на восточные рынки. Кроме того, авторы напоминают, что Владимир Путин поручил правительству оценить возможность полного прекращения поставок энергоносителей в Европу. В Sohu считают, что в результате преимущества, на которые рассчитывает Евросоюз, могут обернуться дополнительными трудностями для его собственной экономики.
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