Владимир Путин заявил, что «Суперджет» из Хабаровского края превосходит мировые аналоги

Вчера на совещании по авиации президент Владимир Путин заявил, что выпускаемый в Хабаровском крае «Сухой Суперджет» производится на очень высоком уровне, не уступает лучшим мировым аналогам, а по ряду характеристик даже превосходит их. Об этом в национальном мессенджере МАХ (12+) написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Гордимся, что наши самолеты, собираемые в Комсомольске-на-Амуре, становятся образцовыми, и востребованы по всей России. SJ-100 создаем для региональных и ближнемагистральных пассажирских перевозок, что и для Дальнего Востока с большими, а иногда и труднодоступными территориями жизненно необходимо. Фактически Президент снова отметил стратегическую роль Хабаровского края для страны», — сообщил глава региона.
Дмитрий Демешин отметил, что сегодня задача заключается в формировании полного производственного цикла. Он подчеркнул, что при поддержке федерального центра осуществляется развитие локализации и создание сети технологичных компаний вокруг крупных предприятий, которые будут выпускать необходимые комплектующие. Следующим шагом станет производство двигателей ПД-8 для SJ-100, что позволит оснащать отечественные самолеты российскими двигателями.
Демешин также упомянул, что президент акцентировал внимание на том, что Россия входит в число четырех стран мира, способных самостоятельно обеспечивать полный цикл создания авиационных двигателей, и что Хабаровский край намерен занимать ведущие позиции в этой работе.
Кроме того, он отметил, что предприятия Хабаровского края вносят значительный вклад в обеспечение обороноспособности страны, выпуская истребители Су-57, которые президент ранее называл лучшими в мире. Эти самолеты помогают решать задачи специальной военной операции и защищать национальные интересы России.
Дмитрий Демешин также сообщил, что на вчерашнем совещании президент подчеркнул важность развития межрегиональных перевозок, особенно для Хабаровского края с его огромными расстояниями и сложной географией, где авиация часто остается единственным круглогодичным способом сообщения между населенными пунктами. Поэтому регион продолжит уделять внимание этому направлению, повышая доступность и качество перелетов.