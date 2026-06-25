Владимир Путин заявил, что «Суперджет» из Хабаровского края превосходит мировые аналоги

«Гордимся, что наши самолеты, собираемые в Комсомольске-на-Амуре, становятся образцовыми, и востребованы по всей России. SJ-100 создаем для региональных и ближнемагистральных пассажирских перевозок, что и для Дальнего Востока с большими, а иногда и труднодоступными территориями жизненно необходимо. Фактически Президент снова отметил стратегическую роль Хабаровского края для страны», — сообщил глава региона.