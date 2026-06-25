В Самохваловке и Елкибаево под Уфой построят более 12 км дорог

Заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы Евгений Кулешов сообщил, что выполнена разработка проектной документации на строительство основных улиц протяженностью более 12 км. В Елкибаево строят улица Домостроителей, бульвар Детский и проспект Содружества. По улице Домостроителей предстоит выполнить переустройство сетей связи и устройство водопропускной трубы.
В этом году также планируется заключить контракт на строительство бульвара Вдохновения (более 800 м) с завершением работ в следующем году.
В Самохваловке Дорожным фондом РБ предусмотрено строительство дорог на улицах Северных Амуров, Виражной, Доброй Надежды и Литературной. Всего будут выполнены работы общей протяженностью более 7 км.