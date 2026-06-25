«Арнест ЮниРусь» выкупила права на бренд шампуней Timotei

Когда осенью 2024 года российские активы Unilever приобрела группа «Арнест», Timotei не вошел в сделку, так как уже принадлежал третьей стороне. Однако в «Арнест ЮниРусь» решили, что бренд все еще достаточно популярен в России, и добились права на его развитие.