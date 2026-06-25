«Ростех» начал сборку первых серийных двигателей для SJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») запустила сборку первых серийных двигателей ПД-8 для импортозамещенных самолетов SJ-100. Поставки заказчику планируются в ближайшие месяцы, сообщила госкорпорация.
Авиадвигатель ПД-8 создан на «ОДК-Сатурн». В июне на силовую установку был выдан сертификат типа, который подтвердил ее соответствие требованиям и нормам летной годности. Параллельно с проведением сертификационных испытаний на предприятии велась технологическая подготовка производства. Также были выстроены «эффективные кооперационные связи» для поставки комплектующих.
При подготовке к серийному производству на «ОДК-Сатурн» было куплено и введено в эксплуатацию почти 100 единиц современных станков и установок. Также приобретен «необходимый режущий и контрольный инструмент», уточнили в компании.
ПД-8 предназначен для самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200. Новый двигатель создали на замену французско-российским силовым установкам SaM146. «Ростех» представил двигатель в феврале 2025 года. Сертификация SJ-100 запланирована на июль. Поставки импортозамещенных SJ-100 с двигателями ПД-8 планируется начать в конце 2026 года или в первом квартале 2027-го, говорил первый вице-премьер Денис Мантуров.