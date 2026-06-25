«Ростех» начал сборку первых серийных двигателей для SJ-100

ПД-8 предназначен для самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200. Новый двигатель создали на замену французско-российским силовым установкам SaM146. «Ростех» представил двигатель в феврале 2025 года. Сертификация SJ-100 запланирована на июль. Поставки импортозамещенных SJ-100 с двигателями ПД-8 планируется начать в конце 2026 года или в первом квартале 2027-го, говорил первый вице-премьер Денис Мантуров.