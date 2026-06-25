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В Беларуси построят новый завод, чтобы в три раза увеличить доходность существующего

Новый завод построят в Беларуси — вот что там будут выпускать.

Источник: Комсомольская правда

На территории Брестской области построят новый завод, чтобы увеличить доходность существующего деревообрабатывающего гиганта, пишет БелТА.

Так, уже в 2026 году «Ивацевичдрев» планирует начать строительство нового завода по производству древесно-стружечных плит (ДСП). Мощность нового объекта планируется в объеме 600 тысяч кубометров в год. Ввести новый завод в эксплуатацию планируется в 2029 году.

— Данный проект позволит увеличить объемы производства, выручку предприятий, соответственно, абсолютную доходность не менее чем в три раза, — рассказал генеральный директор «Ивацевичдрев» Александр Ильницкий.

Ранее мы писали, что сразу два новых завода откроются в Беларуси. Рассказывали, что новый высокотехнологичный завод появится в республике. И сообщали, что «Белджи» построит вторую очередь завода после требования президента Беларуси Александра Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль.

Тем временем ЖКХ сказало белорусам, с какого времени и в какие дни могут косить траву у многоэтажек.

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