В Беларуси построят новый завод, чтобы в три раза увеличить доходность существующего

Так, уже в 2026 году «Ивацевичдрев» планирует начать строительство нового завода по производству древесно-стружечных плит (ДСП). Мощность нового объекта планируется в объеме 600 тысяч кубометров в год. Ввести новый завод в эксплуатацию планируется в 2029 году.