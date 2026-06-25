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ОАК: Red Wings получит первые 11 импортозамещенных Ту-214

Авиакомпания Red Wings получит первые 11 импортозамещенных авиалайнеров Ту-214 производства Казанского авиационного завода, начало поставок намечено на следующий, 2027 год.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом рассказал руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») Вадим Бадеха, передает РИА Новости.

«На импортозамещенный Ту-214 у нас несколько потенциальных заказчиков. Первый заказчик — это компания Red Wings. Они получают первые самолеты, первые 11 штук, которые у нас законтрактованы в рамках Комплексной программы развития гражданского авиастроения», — пояснил глава ОАК.

По словам Бадехи, заказчиком Ту-214 является и авиакомпания «Якутия», также ведутся переговоры с S7. Пока КАЗ выпускает лайнера в интересах специальных заказчиков, уточнил он.

Ранее, в начале июня, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации проинформировал, что в этом году выпустят четыре Ту-214, которые передадут спецзаказчикам, тогда как поставки авиакомпании Red Wings начнутся с 2027 года. За будущий год на тот момент предполагалось произвести восемь машин.

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале концерна «Туполев» с 1996 года производится среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214. Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».

В декабре 2025 года первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. О завершении сертификации позднее отчитался Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В мае 2026-го Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Ростеха Сергеем Чемезовым предупредил, что заявленные при импортозамещении оборудования авиалайнера параметры должны соблюдаться.

Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев в том же мае текущего года сообщил, что первые десять Ту-214, которые КАЗ планирует поставить ГТЛК для передачи S7 Group, будут рассчитаны на экипаж из трех человек, а остальные 90 — из двух. Начало поставок серийных самолетов при заключении меморандума о сотрудничестве было намечено на 2029 год.

Позднее Вадим Бадеха и глава Якутии Айсен Николаев заключили соглашение о партнерстве в развитии воздушного сообщения. В документе в том числе отражена и заинтересованность в приобретении трех Ту-214 в 2027—2028 годах.

Еще летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по Ту-214 лишь при условии поставки не ранее 2027 года. Затем министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что пока предприятие поставляет самолеты специальному летному отряду «Россия».

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