ОАК: Red Wings получит первые 11 импортозамещенных Ту-214

Об этом рассказал руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») Вадим Бадеха, передает РИА Новости.
По словам Бадехи, заказчиком Ту-214 является и авиакомпания «Якутия», также ведутся переговоры с S7. Пока КАЗ выпускает лайнера в интересах специальных заказчиков, уточнил он.
Ранее, в начале июня, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации проинформировал, что в этом году выпустят четыре Ту-214, которые передадут спецзаказчикам, тогда как поставки авиакомпании Red Wings начнутся с 2027 года. За будущий год на тот момент предполагалось произвести восемь машин.
На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале концерна «Туполев» с 1996 года производится среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214. Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».
В декабре 2025 года первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. О завершении сертификации позднее отчитался Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В мае 2026-го Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Ростеха Сергеем Чемезовым предупредил, что заявленные при импортозамещении оборудования авиалайнера параметры должны соблюдаться.
Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев в том же мае текущего года сообщил, что первые десять Ту-214, которые КАЗ планирует поставить ГТЛК для передачи S7 Group, будут рассчитаны на экипаж из трех человек, а остальные 90 — из двух. Начало поставок серийных самолетов при заключении меморандума о сотрудничестве было намечено на 2029 год.
Позднее Вадим Бадеха и глава Якутии Айсен Николаев заключили соглашение о партнерстве в развитии воздушного сообщения. В документе в том числе отражена и заинтересованность в приобретении трех Ту-214 в 2027—2028 годах.
Еще летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по Ту-214 лишь при условии поставки не ранее 2027 года. Затем министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что пока предприятие поставляет самолеты специальному летному отряду «Россия».