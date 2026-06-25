ОАК: Red Wings получит первые 11 импортозамещенных Ту-214

Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев в том же мае текущего года сообщил, что первые десять Ту-214, которые КАЗ планирует поставить ГТЛК для передачи S7 Group, будут рассчитаны на экипаж из трех человек, а остальные 90 — из двух. Начало поставок серийных самолетов при заключении меморандума о сотрудничестве было намечено на 2029 год.