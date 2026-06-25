Росстат: средняя цена на бензин в Башкирии за неделю выросла на 0,28%

По подсчетам статистического ведомства, к началу нынешней недели бензин АИ-92 на заправках Башкирии продавался в среднем за 62,78 ₽ за литр, а рост цены составил 0,26%. АИ-95 подорожал на 0,25% — до 67,7 ₽ за литр. Стоимость АИ-98 и выше Росстат оценил в 92,96 ₽ за литр, за неделю цена выросла на 1,22%.
Нынешний рост потребительских цен на бензин в Башкирии — самый заметный с 13 — 20 апреля, когда топливо подорожало на 0,31%. В первую неделю июня бензин вырос в цене на 0,17%, во вторую — на 0,14%.
По данным СМИ на 21 июня, на автозаправочных станциях сети «Башнефть-Розница» АИ-92 продавался по цене 62,15 ₽ за литр, АИ-92 ATUM — 63,5 ₽ за литр, АИ-95 — 66,3 ₽ за литр, АИ-95 ATUM — 67,55 ₽ за литр, АИ-100 — 90,95 ₽ за литр. Стоимость дизельного топлива составляла 77,3 ₽ за литр.
Дизельное топливо с 15 по 22 июня подорожало на 0,67%: с 76,66 ₽ до 77,17 ₽ за литр. За прошлые две недели (с 1 по 15 июня) стоимость солярки выросла на 0,54%.