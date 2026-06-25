Росстат: средняя цена на бензин в Башкирии за неделю выросла на 0,28%

По подсчетам статистического ведомства, к началу нынешней недели бензин АИ-92 на заправках Башкирии продавался в среднем за 62,78 ₽ за литр, а рост цены составил 0,26%. АИ-95 подорожал на 0,25% — до 67,7 ₽ за литр. Стоимость АИ-98 и выше Росстат оценил в 92,96 ₽ за литр, за неделю цена выросла на 1,22%.