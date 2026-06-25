Налоговую льготу на детские товары зачистят от злоупотреблений

Госдума приняла закон, который меняет администрирование льготной ставки НДС на детские товары. Речь идет о ставке 10%, которая должна снижать налоговую нагрузку на социально значимые категории продукции, но требует более жесткого подтверждения, чтобы льготу не использовали для спорных или неподходящих товаров.
По опубликованным материалам, для подтверждения права на льготную ставку налогоплательщику потребуется представить российский сертификат соответствия или декларацию о соответствии нормам ЕАЭС. Это превращает льготу из общей формулы в более проверяемый механизм: продавцу или производителю придется доказывать, что товар действительно относится к категории, для которой предусмотрен пониженный НДС.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о ранее отмененных послаблениях для пальмового масла, которое облагалось налогом как детское питание, и заявил, что тема льготного налогообложения детских товаров требует дальнейшего рассмотрения.
Для семей эффект будет зависеть от того, как рынок отреагирует на новые требования. Если льгота останется только для подтвержденных детских товаров, это может снизить пространство для налоговых схем. Но бизнесу придется быстрее готовить документы, иначе часть продукции рискует временно потерять льготный режим и стать дороже.
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