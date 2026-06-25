Картошка подорожала на 13%, а яйца подешевели на 5% в Волгограде

Больше всего в цене прибавил картофель — сразу 13,1%. Теперь килограмм обойдется в 71 рубль. Лук репчатый подорожал на 10,8% (60 рублей за кг), а белокочанная капуста — на 5,8% (52 рубля за кг). Из мяса заметнее всего выросли куры (+1,2%) и свинина (+0,7%). Также прибавили мука (+2,2%) и овощные консервы для детского питания (+2%).