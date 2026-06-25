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В Волгограде на фоне ограничений пошли в рост цены на бензин

Ранее в обладминистрации сообщили, что компания «Лукойл» ввела ограничения на продажу автомобильного топлива.

В Волгоградской области в очередной раз подорожал бензин. За неделю с 16 по 22 июня цены подросли в среднем на 0,3%, на дизель — на 0,5%, сообщает Волгоградстат.

Дизельное топливо стоило на начало недели 76,42 ₽, бензин марки АИ-92 — 64,60 ₽, АИ-95 — 71,69 ₽, АИ-98 и выше — 93,91 ₽ В процентном соотношении последняя марка подорожала наиболее значительно — на 101,13.

Ранее в обладминистрации сообщили, что с 23 июня компания «Лукойл» ввела ограничения на продажу автомобильного топлива, как и в ряде других регионов страны. 24 июня в облпромторг и ТЭК сообщили, что ситуация на топливном рынке региона остается стабильной и контролируемой, предпринимаются меры для ее урегулирования на федеральном уровне.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал о ситуации в других регионах страны.

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