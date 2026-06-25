В Волгограде на фоне ограничений пошли в рост цены на бензин

Ранее в обладминистрации сообщили, что с 23 июня компания «Лукойл» ввела ограничения на продажу автомобильного топлива, как и в ряде других регионов страны. 24 июня в облпромторг и ТЭК сообщили, что ситуация на топливном рынке региона остается стабильной и контролируемой, предпринимаются меры для ее урегулирования на федеральном уровне.