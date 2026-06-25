Поставили на паузу. В Волгограде отложили расширение платных парковок

«На участках дороги установлены знаки, которые или не видны вообще, или установлены с нарушением национального стандарта, — рассказал “АиФ”-НП» Армен Карленович. — Так, согласно ГОСТ Р 52289−2019 расстояние между дорожными знаками «Ограничение скорости в 40 км/ч» и «Ограничение скорости 20 км/ч» в населённых пунктах должно составлять не менее 50 метров. Если знак установлен с нарушением, он не может считаться таковым, и штрафовать за нарушение его требования незаконно. Что же мы видим на дорогах Волгограда? На улице Ростовской стоит знак «Ограничение скорости 40 км/ч» и через 30 метров — «Ограничение скорости 20 км/ч», а дальше — камеры! То есть знаки установлены с грубейшими нарушениями, которые приводят к незаконным штрафам для автомобилистов".