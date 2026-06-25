Инфляция в Красноярском крае в мае осталась на уровне 6%: подешевели масло и яйца

Среди позитивных для потребителей тенденций — снижение цен на яйца и молочную продукцию. Удешевление яиц связано с ростом производства в регионах-поставщиках, при этом в годовом выражении они остаются примерно на четверть дороже, чем год назад. Молочная продукция также подешевела благодаря увеличению надоев и росту складских запасов: снизились цены на сливочное масло и сыры. В годовом выражении сливочное масло стало дешевле примерно на 2%, тогда как сыр подорожал чуть более чем на 1%.