Инфляция в Красноярском крае в мае осталась на уровне 6%: подешевели масло и яйца

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Годовая инфляция в Красноярском крае в мае сохранилась на уровне 6%, при этом месячный рост цен оказался умеренным — менее 0,4% по сравнению с апрелем. В целом стоимость продуктовой корзины за месяц практически не изменилась, однако динамика внутри сегмента была неоднородной: часть товаров подешевела, тогда как другие заметно выросли в цене.
Среди позитивных для потребителей тенденций — снижение цен на яйца и молочную продукцию. Удешевление яиц связано с ростом производства в регионах-поставщиках, при этом в годовом выражении они остаются примерно на четверть дороже, чем год назад. Молочная продукция также подешевела благодаря увеличению надоев и росту складских запасов: снизились цены на сливочное масло и сыры. В годовом выражении сливочное масло стало дешевле примерно на 2%, тогда как сыр подорожал чуть более чем на 1%.
Одновременно наблюдался рост цен на рыбу и рыбные консервы. Причинами стали сокращение вылова в промысловых зонах и увеличение издержек рыболовецких компаний, при сохранении высокого спроса. В результате рыбопродукты за год подорожали примерно на 9%. Также выросла цена сахара — на фоне сезонного снижения производства и увеличения затрат на оборудование, упаковку и оплату труда, хотя в годовом выражении он всё же подешевел примерно на 1%.
Как отметил управляющий Отделением Красноярск Банк России Сергей Журавлев, майская динамика продовольственных цен отражает преимущественно сезонные и конъюнктурные факторы. «Ситуация на рынке продуктов остается неоднородной, однако эти колебания носят преимущественно сезонный и конъюнктурный характер. Для оценки устойчивых инфляционных процессов мы прежде всего смотрим на годовую инфляцию по всей потребительской корзине», — подчеркнул он.