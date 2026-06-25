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Нижегородский выпускник сдал три предмета ЕГЭ на 300 баллов

Илья Ковалев из Лицея № 38 показал феноменальный результат по русскому языку, профильной математике и физике.

Выпускник Лицея № 38 Нижнего Новгорода Илья Ковалев набрал в сумме 300 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX.

Юноша показал максимальный результат на экзаменах по русскому языку, физике и профильной математике. Глава региона отметил целеустремленность нижегородца, подчеркнув, что подобные примеры ребят, которые с юности знают, к чему двигаются, искренне его радуют.

Илья Ковалев с детства увлекается космосом и в будущем планирует ра ботать инженером-конструктором в сфере ракетостроения. Кроме того, выпускник мечтает самостоятельно отправиться в космический полет. Глеб Никитин пожелал нижегородцу удачи при поступлении и осуществления мечты.

Ранее сообщалось, что около тысячи нижегородских выпускников сдали ЕГЭ в первый резервный день.