Нижегородский выпускник сдал три предмета ЕГЭ на 300 баллов

Выпускник Лицея № 38 Нижнего Новгорода Илья Ковалев набрал в сумме 300 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX.
Юноша показал максимальный результат на экзаменах по русскому языку, физике и профильной математике. Глава региона отметил целеустремленность нижегородца, подчеркнув, что подобные примеры ребят, которые с юности знают, к чему двигаются, искренне его радуют.
Илья Ковалев с детства увлекается космосом и в будущем планирует ра ботать инженером-конструктором в сфере ракетостроения. Кроме того, выпускник мечтает самостоятельно отправиться в космический полет. Глеб Никитин пожелал нижегородцу удачи при поступлении и осуществления мечты.
Ранее сообщалось, что около тысячи нижегородских выпускников сдали ЕГЭ в первый резервный день.