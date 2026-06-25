Модернизированный Як-130М совершил первый полет в Иркутске

— Як-130М создали на базе хорошо известного Як-130, но по характеристикам это совершенно новая машина. Внешне он похож на предшественника, однако внутри серьезно переработан с учетом реального боевого опыта. Самолет получил современную радиолокационную станцию и расширенный комплекс вооружений, включая ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля». Теперь это не просто учебная машина, а фактически легкий истребитель, способный решать боевые задачи днем и ночью в любую погоду, — отметили в Ростехе.