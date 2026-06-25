В Свердловской области продолжает дорожать бензин

В Свердловской области продолжают расти цены на бензин. Исходя из статистики Свердловскстата, за последнюю неделю топливо ИА-92 подорожало на 1,6%, его средняя стоимость за литр составила 65,29 рублей.
Значительно вырос в цене бензин АИ-95 — на 2,44% за неделю. В среднем за литр топлива придется отдать 70,71 рублей. Сильнее всего подорожало дизельное топливо — на 4,66%. Средняя цена за литр — 83,5 рублей.
Меньше всего подорожание коснулось бензина АИ-98 и выше — за неделю цены выросли на 0,5% и составили в среднем 94,22 рублей.
Напомним, что ранее популярная сеть АЗС в Екатеринбурге начала отпускать 40 литров топлива на один чек. Со слов депутата Госдумы Максима Иванова, дефицита топлива в Свердловской области нет, а временные ограничения не должны вызывать панику. Также не создавать ажиотаж на заправках призвал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.