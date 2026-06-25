Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области продолжает дорожать бензин

Больше всего подорожало дизельное топливо и АИ-95.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области продолжают расти цены на бензин. Исходя из статистики Свердловскстата, за последнюю неделю топливо ИА-92 подорожало на 1,6%, его средняя стоимость за литр составила 65,29 рублей.

Значительно вырос в цене бензин АИ-95 — на 2,44% за неделю. В среднем за литр топлива придется отдать 70,71 рублей. Сильнее всего подорожало дизельное топливо — на 4,66%. Средняя цена за литр — 83,5 рублей.

Меньше всего подорожание коснулось бензина АИ-98 и выше — за неделю цены выросли на 0,5% и составили в среднем 94,22 рублей.

Напомним, что ранее популярная сеть АЗС в Екатеринбурге начала отпускать 40 литров топлива на один чек. Со слов депутата Госдумы Максима Иванова, дефицита топлива в Свердловской области нет, а временные ограничения не должны вызывать панику. Также не создавать ажиотаж на заправках призвал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.