В Свердловской области продолжает дорожать бензин

Напомним, что ранее популярная сеть АЗС в Екатеринбурге начала отпускать 40 литров топлива на один чек. Со слов депутата Госдумы Максима Иванова, дефицита топлива в Свердловской области нет, а временные ограничения не должны вызывать панику. Также не создавать ажиотаж на заправках призвал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.