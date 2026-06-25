В Казахстане построят завод по переработке чечевицы за 1,3 млрд тенге

Здесь строят современный цех по переработке чечевицы стоимостью 1,3 млрд тенге, который позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью и расширить экспортные возможности отечественных производителей, передает DKNews.kz.
Проект полностью финансируется за счет собственных средств предприятия. Запустить новое производство планируется уже в сентябре 2026 года.
Что построят.
Новый производственный комплекс сможет перерабатывать до 5 тонн чечевицы в час.
Ожидается, что запуск предприятия позволит:
увеличить объем переработки сельхозпродукции; повысить эффективность использования выращенного урожая; выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью; создать дополнительные возможности для развития агробизнеса и экспорта.
Развитие переработки считается одним из ключевых направлений модернизации агропромышленного комплекса, поскольку позволяет не только продавать сырье, но и получать большую экономическую отдачу за счет выпуска готовой продукции.
Следующий этап — строительство овощехранилища.
Инвестор уже планирует дальнейшее расширение проекта.
В 2027 году рядом с производством намерены построить современное овощехранилище вместимостью 14 тысяч тонн. Новый объект позволит дольше хранить сельхозпродукцию без потери качества, снизить сезонные потери урожая и обеспечить стабильные поставки на внутренний и внешние рынки.
Почему это важно.
В последние годы Казахстан активно развивает переработку сельскохозяйственной продукции, постепенно переходя от экспорта сырья к выпуску готовых товаров. Такие проекты создают дополнительную стоимость внутри страны, способствуют развитию сельских территорий и повышают конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса.
Запуск нового цеха станет еще одним шагом в этом направлении и позволит укрепить экспортный потенциал региона.