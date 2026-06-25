В Казахстане построят завод по переработке чечевицы за 1,3 млрд тенге

В 2027 году рядом с производством намерены построить современное овощехранилище вместимостью 14 тысяч тонн. Новый объект позволит дольше хранить сельхозпродукцию без потери качества, снизить сезонные потери урожая и обеспечить стабильные поставки на внутренний и внешние рынки.