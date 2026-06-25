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В Казахстане построят завод по переработке чечевицы за 1,3 млрд тенге

В одном из регионов Казахстана запускают новый инвестиционный проект в агропромышленном комплексе.

Источник: Деловой Казахстан

Здесь строят современный цех по переработке чечевицы стоимостью 1,3 млрд тенге, который позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью и расширить экспортные возможности отечественных производителей, передает DKNews.kz.

Проект полностью финансируется за счет собственных средств предприятия. Запустить новое производство планируется уже в сентябре 2026 года.

Что построят.

Новый производственный комплекс сможет перерабатывать до 5 тонн чечевицы в час.

Ожидается, что запуск предприятия позволит:

увеличить объем переработки сельхозпродукции; повысить эффективность использования выращенного урожая; выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью; создать дополнительные возможности для развития агробизнеса и экспорта.

Развитие переработки считается одним из ключевых направлений модернизации агропромышленного комплекса, поскольку позволяет не только продавать сырье, но и получать большую экономическую отдачу за счет выпуска готовой продукции.

Следующий этап — строительство овощехранилища.

Инвестор уже планирует дальнейшее расширение проекта.

В 2027 году рядом с производством намерены построить современное овощехранилище вместимостью 14 тысяч тонн. Новый объект позволит дольше хранить сельхозпродукцию без потери качества, снизить сезонные потери урожая и обеспечить стабильные поставки на внутренний и внешние рынки.

Почему это важно.

В последние годы Казахстан активно развивает переработку сельскохозяйственной продукции, постепенно переходя от экспорта сырья к выпуску готовых товаров. Такие проекты создают дополнительную стоимость внутри страны, способствуют развитию сельских территорий и повышают конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса.

Запуск нового цеха станет еще одним шагом в этом направлении и позволит укрепить экспортный потенциал региона.