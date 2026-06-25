Глава Северной Осетии призвал не создавать ажиотажный спрос на топливо

С начала июня ограничения на отпуск топлива на АЗС ввели в более чем 20 российских регионах. Первыми о подобных мерах объявили власти Севастополя, затем они распространились на весь Крым. О проблемах с наличием топлива на заправках сообщали жители Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области. Власти регионов заявляют о достаточном количестве топлива и объясняют ситуацию искусственно созданным ажиотажем.