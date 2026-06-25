В Казахстане могут разрешить беспошлинный ввоз бензина из Китая

«Это рядом, и естественно, что они большой ресурсодержатель. Но сейчас, с учетом сложившейся ситуации, на сегодня буквально мы принимаем решение в рамках Евразийской экономической комиссии о снижении импортных таможенных пошлин, чтобы стимулировать ввоз топлива из третьих стран, прежде всего, это Китай. Тут речь не об объемах, а речь идет о снижении пошлин, а завозить будут только столько, сколько нам нужно на внутреннем рынке. До нуля (могут снизить ввозные пошлины — Прим. ред.) снижаться будут доставки таможенных пошлин, импортные, они разные, они зависят от мировой цены на нефть», — пояснила она.