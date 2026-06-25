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В Казахстане могут разрешить беспошлинный ввоз бензина из Китая

Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова в кулуарах Сената 25 июня 2026 года рассказала, что предпринимает Казахстан для снижения рисков дефицита топлива, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Жанель Кушукова отметила, что основным поставщиком топлива для Казахстана всегда была Россия.

«Это рядом, и естественно, что они большой ресурсодержатель. Но сейчас, с учетом сложившейся ситуации, на сегодня буквально мы принимаем решение в рамках Евразийской экономической комиссии о снижении импортных таможенных пошлин, чтобы стимулировать ввоз топлива из третьих стран, прежде всего, это Китай. Тут речь не об объемах, а речь идет о снижении пошлин, а завозить будут только столько, сколько нам нужно на внутреннем рынке. До нуля (могут снизить ввозные пошлины — Прим. ред.) снижаться будут доставки таможенных пошлин, импортные, они разные, они зависят от мировой цены на нефть», — пояснила она.

Речь идет о бензине, дизельном топливе и авиатопливе. Между тем ограничение по вывозу топлива из страны сохраняется.

«Если так вблизи смотреть, то только Китай рядом, который может обеспечить. Мы говорим о том, что создаем возможность, если вдруг какого-то объема нам не будет хватать в какой-то период, то будет существовать возможность ввоза топлива из других третьих стран. Например, авиатоплива. В авиатопливе у нас обеспеченности полноценной нет, вне зависимости от наличия собственных месторождений. Поэтому мы еще придем, соответственно, авиатопливо мы будем покупать из третьих стран. Сейчас мы смотрим — на год», — резюмировала вице-министр.

Ранее сообщалось, что Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) пресечены попытки незаконного вывоза топлива из страны.