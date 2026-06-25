Госкомпании и застройщики забрали половину новых кредитов в России

В годовом выражении корпоративный портфель вырос на 12,8 трлн рублей, или на 13,6%. Месяцем ранее годовая прибавка составляла 12,1 трлн рублей, или 12,8%. Такая динамика показывает, что бизнес продолжает активно занимать даже после длительного периода жестких ставок.