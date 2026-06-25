Госкомпании и застройщики забрали половину новых кредитов в России

Банк России сообщил об активном росте корпоративного кредитования в мае. Портфель компаний с учетом облигаций увеличился на 1,5% после апрельского роста на 1,9%.
Главный прирост пришелся на крупный бизнес. По данным регулятора, половина новых кредитов была выдана госкомпаниям и застройщикам, остальные средства распределились по другим отраслям более равномерно.
В годовом выражении корпоративный портфель вырос на 12,8 трлн рублей, или на 13,6%. Месяцем ранее годовая прибавка составляла 12,1 трлн рублей, или 12,8%. Такая динамика показывает, что бизнес продолжает активно занимать даже после длительного периода жестких ставок.
Для банковского сектора май оказался прибыльным. По данным ЦБ, кредитные организации заработали 362 млрд рублей. Регулятор будет учитывать ускорение кредитования при оценке инфляционных рисков и дальнейших решений по денежно-кредитной политике.
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