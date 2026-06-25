Доллар завершил торги выше 486 тенге: аналитики назвали ожидаемый курс

При этом существенных изменений на валютном рынке не произошло — курс остается в привычном диапазоне, а основное давление на него оказывает продолжающееся снижение мировых цен на нефть, передает DKNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE доллар США закрепился на отметке 486,89 тенге.
Почему дешевеет нефть.
Главным фактором остается ситуация на мировом нефтяном рынке. Инвесторы постепенно отказываются от так называемой геополитической премии, которая поддерживала котировки в последние недели.
Участники рынка считают, что риски перебоев с судоходством через Ормузский пролив заметно снизились. На этом фоне стоимость нефти продолжает снижаться.
Цена нефти марки Brent в среду опустилась до 73,13 доллара за баррель, что также оказывает давление на валюты нефтедобывающих стран, включая тенге.
Настроения на рынках остаются осторожными.
Помимо нефти, инвесторы сохраняют сдержанное отношение к рисковым активам. Такая ситуация обычно приводит к повышенному спросу на защитные инструменты и ограничивает потенциал укрепления валют развивающихся рынков.
При этом аналитики отмечают, что текущее ослабление тенге пока укладывается в рамки обычных рыночных колебаний и не выходит за пределы привычного диапазона.
Какие курсы ожидаются в четверг.
По оценкам аналитиков, в четверг основные иностранные валюты могут торговаться в следующих диапазонах:
доллар США — 480−492 тенге; евро — 550−560 тенге; российский рубль — 6,45−6,60 тенге; китайский юань — 71−72 тенге.
Пока внимание участников рынка будет сосредоточено на динамике нефтяных цен и общем настроении мировых финансовых площадок, которые продолжают определять направление движения тенге.