Бывший завод Hyundai в Петербурге завершил выпуск Solaris: на сколько хватит складских запасов

При этом отмечается, что производство Solaris на другом бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в этом году так и не началось. Дилеры получали автомобили, выпущенные в 2025-м. Всего же с марта 2024 года по декабрь 2025 года на заводе произвели чуть более 70 тысяч автомобилей Solaris.