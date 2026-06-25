Движение по перекрытому после атаки Ленинскому проспекту в Воронеже открыли

Напомним, что проехать от улицы Остужева до улицы Димитрова нельзя было чуть больше двух суток. Ограничения ввели после ракетной атаки ВСУ на столицу Черноземья 22 июня. Кроме того, временно были перекрыты улицы Перевёрткина и Старых Большевиков, однако движение транспорта по ним возобновили уже в день ЧП.