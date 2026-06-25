Движение по перекрытому после атаки Ленинскому проспекту в Воронеже открыли

Движение по участку Ленинского проспекта в Воронеже возобновили. Ограничение сняли поздним вечером среды, 24 июня. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщили в городской администрации.
Напомним, что проехать от улицы Остужева до улицы Димитрова нельзя было чуть больше двух суток. Ограничения ввели после ракетной атаки ВСУ на столицу Черноземья 22 июня. Кроме того, временно были перекрыты улицы Перевёрткина и Старых Большевиков, однако движение транспорта по ним возобновили уже в день ЧП.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало о двухнедельном перекрытии участка улицы Куколкина в областном центре.
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