Опытным инвесторам упростят доступ к сложным инструментам в России

Следующий этап — обсуждение и нормативное оформление изменений. Для инвесторов главный вывод простой: снижение порога не отменяет необходимости понимать продукт. Если человек получает доступ к сложному инструменту только потому, что прошел формальный тест, но не оценивает риск, статус квалифицированного инвестора может стать не защитой, а входом в более дорогую ошибку.