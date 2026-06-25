Опытным инвесторам упростят доступ к сложным инструментам в России

Банк России предложил изменить требования к получению статуса квалифицированного инвестора для клиентов управляющих компаний. Смысл решения — дать подготовленным инвесторам более простой доступ к сложным финансовым инструментам, если они подтвердили знания и опыт, а не только размер капитала.
По данным регулятора, для инвесторов, успешно прошедших тестирование, требования к имуществу или доходу предлагается снизить. Достаточно будет иметь активы на сумму 12 млн рублей вместо 24 млн рублей или за последние два года получать ежегодный доход не менее шести млн рублей вместо 12 млн рублей.
Практический эффект двойной. С одной стороны, больше состоятельных и подготовленных клиентов смогут получить доступ к инструментам, которые недоступны обычным неквалифицированным инвесторам. С другой — статус «квала» открывает не только возможности, но и риски: сложные продукты могут давать высокую доходность, но несут большую вероятность потерь, низкую ликвидность и трудные условия выхода.
Следующий этап — обсуждение и нормативное оформление изменений. Для инвесторов главный вывод простой: снижение порога не отменяет необходимости понимать продукт. Если человек получает доступ к сложному инструменту только потому, что прошел формальный тест, но не оценивает риск, статус квалифицированного инвестора может стать не защитой, а входом в более дорогую ошибку.
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