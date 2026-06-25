На 11,3% подешевели базовые продукты в Нижегородской области

В годовом выражении на территории Нижегородской области и других регионов заметнее всего подешевели овощи: картофель (-48,4%), свекла (-46,5%) и капуста (-40,6%). Также зафиксировано падение цен на свинину, сливочное масло и рис. За месяц — по отношению к апрелю 2026 года — продукты «первой цены» стали доступнее в среднем на 2,1%, а лидерами снижения здесь оказались куриные яйца (-13,5%).