На 11,3% подешевели базовые продукты в Нижегородской области

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в мае 2026 года снизились на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) по итогам проведенного мониторинга.
В годовом выражении на территории Нижегородской области и других регионов заметнее всего подешевели овощи: картофель (-48,4%), свекла (-46,5%) и капуста (-40,6%). Также зафиксировано падение цен на свинину, сливочное масло и рис. За месяц — по отношению к апрелю 2026 года — продукты «первой цены» стали доступнее в среднем на 2,1%, а лидерами снижения здесь оказались куриные яйца (-13,5%).
Наценка ритейлеров на базовую корзину обновила исторический минимум и составила всего 0,3%, при этом больше половины важнейших товаров сети продавали со знаком минус — ниже закупочной стоимости.
Ранее сообщалось, что 5,2% жителей Нижегородской области оказались за чертой бедности в 2025 г.