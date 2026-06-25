Комплексную застройку у берега Волги в Самаре отменили

В Самаре передумали застраивать высотками участок у берега Волги в Октябрьском районе. В 2022 году участок площадью чуть больше двух гектаров в границах улицы Советской Армии, 3-й и 4-й Просек отдали под комплексное развитие территории. Здесь хотели построить жилые дома и социальные объекты.