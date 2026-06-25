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Комплексную застройку у берега Волги в Самаре отменили

В Самаре не будут застраивать участок возле Дома со слонами.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре передумали застраивать высотками участок у берега Волги в Октябрьском районе. В 2022 году участок площадью чуть больше двух гектаров в границах улицы Советской Армии, 3-й и 4-й Просек отдали под комплексное развитие территории. Здесь хотели построить жилые дома и социальные объекты.

Постановление о развитии территории подписали в мэрии. А спустя 3,5 года решение о застройке отменили. Проект соответствующего приказа подготовили в минграде Самарской области. В документе указана отсылка на перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и государственной власти.

Участок, на котором отменили застройку, находится в непосредственной близости от берега Волги и Дачи со слонами.