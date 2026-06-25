Мэрия Иркутска: Наша главная цель — не допустить сбоев в работе пассажирского транспорта

Документы прошли экспертизу. С 1 июля стоимость проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в автомобильном и электрическом транспорте Иркутска составит 45 рублей, решение согласовано прокуратурой Иркутской области.
Наша основная задача — не допустить остановки работы предприятия, выполнять обязательства перед жителями. Еще до повышения цен на топливо экономически обоснованная стоимость проезда составляла более 80 рублей. Необходимо проводить индексацию заработной платы сотрудников, особенно в условиях существующего дефицита водителей. Более 80% от повышения тарифа мы всегда направляем именно на эти цели. Растет стоимость дизельного топлива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась, все мы видим резкий скачок цен. В свете существующих факторов главное — обеспечить бесперебойное движение транспорта.
Он отметил, что при размещении нового контракта с прежней ценой на аукцион не подал заявки ни один участник. Чтобы продолжить бесперебойное движение транспорта, предприятию придется оптимизировать расходы и приостановить проекты по его развитию.
«Пакет документов, в который вошли расчет объема перевозок, расходов на оплату труда, анализ деятельности перевозчика, был рассмотрен администрацией. Мы стараемся сдерживать стоимость проезда, но повышение тарифа в текущей ситуации экономически обосновано. Это давно назревшая тема в связи с ростом стоимости ГСМ, запчастей, значительным повышением МРОТ. Важно понимать: наша главная цель — не допустить сбоев в работе пассажирского транспорта, сохранить все маршруты», — подчеркнул заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.