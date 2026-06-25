Мэрия Иркутска: Наша главная цель — не допустить сбоев в работе пассажирского транспорта

Наша основная задача — не допустить остановки работы предприятия, выполнять обязательства перед жителями. Еще до повышения цен на топливо экономически обоснованная стоимость проезда составляла более 80 рублей. Необходимо проводить индексацию заработной платы сотрудников, особенно в условиях существующего дефицита водителей. Более 80% от повышения тарифа мы всегда направляем именно на эти цели. Растет стоимость дизельного топлива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась, все мы видим резкий скачок цен. В свете существующих факторов главное — обеспечить бесперебойное движение транспорта.