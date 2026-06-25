«Норникель» запустил на руднике «Таймырский» уникальный проходческий комплекс «Норда»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске, на руднике «Таймырский» стартовала опытно-промышленная эксплуатация комплекса «Норда», не имеющего аналогов в мире.
Подобные решения до сих пор применялись только в угольной и соледобывающей промышленности. На руднике проходческий «комбайн» используется впервые. Запуск уникального комплекса на «Таймырском» — пример того, как взаимодействие науки и инженерии выводит отрасль на новый виток развития, объединяя безусловный приоритет безопасности с экономической эффективностью.
«То, что происходит здесь и сейчас, — исторический момент не только для “Норникеля”, но и для всей горной промышленности. Россия получает технологию, которой еще не существовало в мировой практике на таких глубинах и на такой крепости породы. Проходческий комплекс — это 160 метров передовых технологий и 700 т расчетной мощи. У него большой потенциал по росту производства, по безопасности, по переходу к безлюдным технологиям», — подчеркнул вице-президент, директор Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов.
Новая технология разрабатывалась более десяти лет совместно с «Норникелем» и компанией «Индустрия горнодобывающих технологий» (ИГТ), выступившей титульным подрядчиком проекта. Ее ключевое преимущество — полный отказ от традиционного буровзрывного способа: вместо взрывов используется метод механического скола породы. Это принципиально повышает безопасность работ, исключает негативное воздействие на горный массив и позволяет вести добычу на больших глубинах без дополнительных затрат на вентиляцию.
«Норда» полностью автоматизирована. Все параметры ее работы в режиме реального времени оцифровываются и передаются на поверхность. В перспективе использование комплекса позволит полностью отказаться от присутствия человека в забое.
Доставка компонентов комплекса в Норильск стала одной из самых сложных логистических операций. С учетом нормативного запаса запчастей его общий вес составил около 1 000 т. Оборудование преодолело почти 7 500 км: большегрузные тягачи прошли из Забайкальска до Нового Уренгоя, затем на спецвозах повышенной проходимости — 680 км по зимнику. Чувствительное электронное оборудование доставлялось в Норильск самолетами из Китая. Монтаж комплекса проводился под контролем изготовителя при непосредственном участии российского подрядчика и инженеров рудника.
В 2026 году с помощью «Норды» компания планирует добыть 150 000 т руды с последующим ростом до 0,5 млн т. Отметим, развитие рудника «Таймырский» является для компании основным проектом в увеличении добычи богатых руд.