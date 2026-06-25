«Норникель» запустил на руднике «Таймырский» уникальный проходческий комплекс «Норда»

«То, что происходит здесь и сейчас, — исторический момент не только для “Норникеля”, но и для всей горной промышленности. Россия получает технологию, которой еще не существовало в мировой практике на таких глубинах и на такой крепости породы. Проходческий комплекс — это 160 метров передовых технологий и 700 т расчетной мощи. У него большой потенциал по росту производства, по безопасности, по переходу к безлюдным технологиям», — подчеркнул вице-президент, директор Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов.