Новые мусоровозы приехали в Терней, Черниговку и Владивосток

Новые мусоровозы распределили между Владивостоком, Тернеем и Черниговкой. Зампред правительства края Владимир Малюшицкий обратил внимание местных властей на важный момент: для таких спецмашин нужно найти опытных водителей и организовать регулярное техобслуживание. По его словам, вывоз коммунальных отходов в территориях — одна из главных задач для региональных властей, и обновление автопарков поможет улучшить экологическую ситуацию. В ближайшее время в край приедут ещё пять мусоровозов — их направят в Артём, Находку, Дальнегорск и Владивосток.