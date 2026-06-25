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Новые мусоровозы приехали в Терней, Черниговку и Владивосток

Документы и ключи от новых машин главам трех муниципалитетов вручил губернатор Олег Кожемяко.

Источник: правительство Приморья

Очередная партия современной техники для вывоза отходов поступила в Приморье. Документы и ключи от новых машин главам трех муниципалитетов вручил губернатор Олег Кожемяко. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».

Новые мусоровозы распределили между Владивостоком, Тернеем и Черниговкой. Зампред правительства края Владимир Малюшицкий обратил внимание местных властей на важный момент: для таких спецмашин нужно найти опытных водителей и организовать регулярное техобслуживание. По его словам, вывоз коммунальных отходов в территориях — одна из главных задач для региональных властей, и обновление автопарков поможет улучшить экологическую ситуацию. В ближайшее время в край приедут ещё пять мусоровозов — их направят в Артём, Находку, Дальнегорск и Владивосток.

Всего в этом году в Приморье планируют закупить 50 единиц такой техники. На текущий момент приобретено уже 25 машин, а на прошлой неделе два новых мусоровоза передали в Находку.