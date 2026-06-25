Сделать импорт ГСМ беспошлинным планируют в Казахстане

«С точки зрения министерства торговли мы понимаем, что основной поставщик топлива всегда для нас была Российская Федерация, это понятно, это рядом, и естественно, что они большой ресурсодержатель. Но сейчас, с учетом сложившейся ситуации, на сегодня буквально мы принимаем решение в рамках Евразийской экономической комиссии о снижении импортных таможенных пошлин, чтобы стимулировать ввоз топлива из третьих стран, прежде всего это Китай. Тут речь не об объемах, а речь идет о снижении пошлин до нуля, а завозить будут только столько, сколько нам нужно на внутреннем рынке», — сказала Кушукова в кулуарах сената в четверг.
Предполагается, что нулевая пошлина будет введена на год и коснется бензина, дизельного и авиатоплива. При этот запрет на вывоз ГСМ из Казахстана при необходимости продлится.
«Мы говорим о том, что создаем возможность, если вдруг какого-то объема нам не будет хватать в какой-то период, то будет существовать возможность ввоза топлива из других третьих стран. Например, авиатоплива. В авиатопливе у нас обеспеченности полноценной нет, вне зависимости от наличия собственных месторождений. Поэтому при необходимости, соответственно, авиатопливо мы будем покупать из третьих стран», — сказала она.