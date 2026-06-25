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Лимит отпуска бензина сократили на заправках «Лукойла» в Волгограде

В профильном комитете обладминистрации подчеркивают: ситуация на топливном рынке остается стабильной и контролируемой.

О ситуации на топливном рынке региона Волгоградской области рассказал облпромторг и ТЭК. В целом, по данным комитета, она остается стабильной и контролируемой. Топливо регулярно доставляется на АЗС, его запасы в регионе достаточны.

«Чтобы стабилизировать существенно возросший спроса, который в ряде случаев носит ажиотажный характер, компания “Лукойл” изменила лимит отпуска бензина за одну транзакцию с 25 июня до 20 литров», — говорится в сообщении.

ДТ по-прежнему отпускают по 60 литров в городе и по 200 литров за АЗС на трассах. Такие ограничения были введены компанией 23 июня. Отдельные условия действуют для владельцев топливных карт. Сведения о введении ограничений от других крупных сетей не поступало.

В комитете подчеркивают: вводимые сетевыми операторами лимиты отпуска не связаны с дефицитом топлива — это реакция операторов на ажиотажный спрос: продажи возросли за последнее время на 30−40%.

Волгоградцев просят не заправлять автомобили впрок и не запасаться топливом в канистры, а также прислушиваться к официальной информации. Ситуацию мониторят профильные ведомства региона и волгоградское УФАС.

Ранее Волгоградстат сообщил о росте цен на горючее в Волгоградской области.

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