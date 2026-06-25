Лимит отпуска бензина сократили на заправках «Лукойла» в Волгограде

ДТ по-прежнему отпускают по 60 литров в городе и по 200 литров за АЗС на трассах. Такие ограничения были введены компанией 23 июня. Отдельные условия действуют для владельцев топливных карт. Сведения о введении ограничений от других крупных сетей не поступало.