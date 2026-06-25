На волгоградских АЗС с 25 июня изменились лимиты на бензин

Напомним, что с 23 июня в ряде регионов России, в том числе и в Волгоградской области, ввели лимиты на отпуск бензина для физических лиц. Так, под контроль продажу топлива взяли в Воронежской, Саратовской, Владимирской, Иркутской областях, Омске и др. В Волгоградской области также АЗС «Лукойл» временно установил лимит на отпуск бензина и дизеля. При этом другие крупные сети («Газпром», «Роснефть») продолжили работать в обычном режиме.