Рейтинговые услуги станут доступны МСБ

«Кредитные рейтинги широко используются инвесторами, банками и финансовыми регуляторами при оценке кредитного риска и принятии инвестиционных решений. В настоящее время на отечественном рынке кредитные рейтинги в основном имеют крупные компании — банки, страховые компании и квазигосударственный сектор. Средний бизнес имеет ограниченный доступ к рейтинговым услугам в силу их высокой стоимости», — сказал Карплюк.