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Рейтинговые услуги станут доступны МСБ

Депутаты Сената 25 июня 2026 года одобрили закон «О кредитной рейтинговой деятельности» и сопутствующий документ, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как отметил депутат Сената Сергей Карплюк, одной из ключевых задач закона является создание надлежащих условий для деятельности локальных рейтинговых агентств.

«Кредитные рейтинги широко используются инвесторами, банками и финансовыми регуляторами при оценке кредитного риска и принятии инвестиционных решений. В настоящее время на отечественном рынке кредитные рейтинги в основном имеют крупные компании — банки, страховые компании и квазигосударственный сектор. Средний бизнес имеет ограниченный доступ к рейтинговым услугам в силу их высокой стоимости», — сказал Карплюк.

Он считает, что создание отечественной рейтинговой инфраструктуры позволит снизить стоимость рейтинговых услуг, что повысит их доступность для широкого круга компаний, особенно малого и среднего бизнеса. Кроме того, наличие собственной рейтинговой системы снижает зависимость от внешних источников оценки кредитных рисков и повышает устойчивость финансовой системы.

«В этих целях законом устанавливаются принципы регулирования деятельности и классификация кредитных рейтинговых агентств. Также регламентируются требования в отношении корпоративного управления кредитных рейтинговых агентств, управления конфликтами интересов, раскрытия информации, организации систем внутреннего контроля и рейтинговой деятельности. Законом предусматривается создание казахстанского рейтингового агентства, одним из учредителей которого будет являться Национальный Банк. Так же регламентируется размер и структура собственного капитала казахстанского рейтингового агентства», — сообщил Карплюк.

Уполномоченный орган в лице Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка наделяется соответствующими полномочиями по регулированию рейтинговой деятельности.

Ожидается, что закон даст толчок для дальнейшего развития финансового рынка и расширения доступа бизнеса к инвестиционным ресурсам.

Сопутствующим законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов» вносятся изменения в 5 кодексов и 26 законов.

Ранее мы писали, что государственный надзор за рейтинговой деятельностью установят в Казахстане.