Когда банки и МФО обязаны списать кредиты срочникам

«В реализацию этой нормы Государственное кредитное бюро предоставляет банкам информацию о тех людях, которые проходят воинскую службу, и банки, если это лицо состоит в перечне, им кредит не выдают — автоматически. Без разницы — лично приходит или онлайн. Если банк в нарушение закона выдаст кредит, то к нему будут применены надзорные меры. Я думаю, что такие кредиты могут быть списаны, так как по закону стоит запрет на выдачу им кредитов», — добавил он.