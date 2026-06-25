Jet A-1 приходит в Казахстан: в аэропорту Алматы впервые заправили самолет топливом международного стандарта

Появление Jet A-1 на казахстанском рынке стало результатом работы по расширению источников поставок авиационного топлива. Ранее «КМГ-Аэро» совместно с PetroChina и казахстанской логистической компанией организовал поставки этого топлива с Душаньцзынского нефтеперерабатывающего завода в Китае. Партнеры отметили, что такой подход способствует насыщению рынка авиатопливом, повышает устойчивость системы снабжения и делает логистические цепочки более гибкими.