Jet A-1 приходит в Казахстан: в аэропорту Алматы впервые заправили самолет топливом международного стандарта

Обслуживание рейса авиакомпании Uzbekistan Airways выполнил авиатопливный оператор «КМГ-Аэро», дочерняя компания нацкомпании «КазМунайГаз». Авиакеросин Jet A-1 используется большинством авиакомпаний мира. Его применение позволяет приблизить систему авиатопливообеспечения к общепринятым мировым практикам и расширить возможности по обслуживанию международных перевозчиков.
Следующим этапом внедрения международного стандарта в южной столице станет запуск регулярных заправок грузовых воздушных судов, который будет осуществляться в ночное время. Это позволит оптимизировать пиковые операционные нагрузки аэропорта и обеспечить бесперебойное качественное обслуживание транзитных грузопотоков.
Появление Jet A-1 на казахстанском рынке стало результатом работы по расширению источников поставок авиационного топлива. Ранее «КМГ-Аэро» совместно с PetroChina и казахстанской логистической компанией организовал поставки этого топлива с Душаньцзынского нефтеперерабатывающего завода в Китае. Партнеры отметили, что такой подход способствует насыщению рынка авиатопливом, повышает устойчивость системы снабжения и делает логистические цепочки более гибкими.
Особая роль в реализации проекта отведена Международному аэропорту Алматы. Крупнейший авиационный узел страны является главным авиахабом Центральной Азии и важной площадкой для развития международного авиасообщения. Поэтому внедрение новых решений в сфере авиатопливообеспечения здесь имеет значение для всей авиационной отрасли Казахстана.
Проект реализуется «КазМунайГазом» совместно с аэропортом Алматы при поддержке правительства в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева по развитию транспортно-логистического комплекса страны. По мнению участников проекта, расширение географии поставок топлива и внедрение международных стандартов обслуживания будут способствовать дальнейшему развитию авиационной инфраструктуры и укреплению позиций Казахстана на рынке международных авиаперевозок.
В «КМГ-Аэро» отметили, что в компании планируют продолжить работу по развитию современной системы авиатопливообеспечения и расширению поставок авиационного топлива в аэропорты страны.