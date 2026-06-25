Квартиры в курортных городах все больше покупают россияне из других регионов

Выбор недвижимости во многом определяется финансовыми возможностями и целями покупателей. Наибольшей популярностью пользуются компактные квартиры и евродвушки: их ценят за относительно невысокую стоимость, а также за возможность либо самому использовать в курортный сезон, либо сдавать в аренду. Немало интереса вызывают и сервисные апартаменты бизнес-класса. Кроме того, востребованы небольшие дома и таунхаусы, приобретаемые для переезда, а также премиальные объекты с видами на море или горы для состоятельных людей.