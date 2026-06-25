Квартиры в курортных городах все больше покупают россияне из других регионов

Рынок курортной недвижимости в России переживает заметные изменения: все больше покупателей из разных уголков страны стремятся приобрести жилье у моря или в живописных горных районах. Особенно ярко эта тенденция проявляется в Крыму — свыше половины спроса на новостройки полуострова обеспечивают жители других регионов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследования агентства недвижимости и девелоперской группы.
Среди наиболее популярных направлений наряду с Крымом эксперты выделяют Краснодарский край (в частности, Геленджик и Сочи), Алтай и Минеральные Воды. Так как в Сочи цены сильно завышены и люди заинтересованы в основном в премиальном и элитном сегментах, многие отдают предпочтение Крыму и Геленджику (туда идет устойчивый инвестиционный поток). На Алтае не менее 40% спроса формируют региональные покупатели, а в зоне Кавказа наибольшим спросом пользуются Кисловодск и Ессентуки.
Активно покупают жилье жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, крупных индустриальных центров — Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Красноярска, Казани, и северных нефтегазовых территорий (ХМАО, ЯНАО, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой). Наибольшую долю же занимают москвичи и жители Подмосковья — на них приходится до 40% сделок.
Выбор недвижимости во многом определяется финансовыми возможностями и целями покупателей. Наибольшей популярностью пользуются компактные квартиры и евродвушки: их ценят за относительно невысокую стоимость, а также за возможность либо самому использовать в курортный сезон, либо сдавать в аренду. Немало интереса вызывают и сервисные апартаменты бизнес-класса. Кроме того, востребованы небольшие дома и таунхаусы, приобретаемые для переезда, а также премиальные объекты с видами на море или горы для состоятельных людей.
При этом крымский рынок отличается специфической возрастной структурой покупателей: средний возраст здесь на 10 лет превышает общероссийский показатель. Около половины сделок заключают люди в возрасте от 40 до 55 лет, еще 35% приходится на покупателей старше 55 лет, а доля клиентов 30−40 лет составляет 15%.
Предпочтения по локациям внутри полуострова тоже различаются: Ялта и Алушта пользуются спросом у обеспеченных покупателей до 60 лет, в Евпатории чаще приобретают жилье семейные пары и россияне предпенсионного возраста, тогда как в Севастополе покупательская аудитория наиболее разнородна — квартиры здесь нередко берут для постоянного проживания.