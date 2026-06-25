Красноярцы впервые за пять улетели в Геленджик

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 июня международный аэропорт Красноярск обслужил первый за 5 лет рейс в Геленджик. Полеты на популярный курорт Краснодарского края будет выполнять авиакомпания NordStar два раза в неделю по понедельникам и четвергам на комфортабельных воздушных судах Boeing 737−800.
Вылет из Красноярска осуществляется в 12:10, прибытие в Геленджик — в 14:20 по местному времени. Обратные рейсы отправляются из курортного города в 15:50, приземление в аэропорту Красноярска — в 01:20 следующего дня. Общая продолжительность полета составит около шести часов.
Прямые рейсы на популярный курорт Краснодарского края не осуществлялись на протяжении четырех лет в связи с действовавшими ограничениями на использование воздушного пространства на юге России.
Напомним, что из аэропорта Красноярск доступны рейсы и в другие города на юге России: в Сочи выполняются ежедневные рейсы авиакомпании «Россия», до 6 раз в неделю осуществляет рейсы авиакомпания NordStar, также 2 раза в неделю летает Nordwind Airlines; в Краснодар авиакомпания «Аэрофлот» выполняет полеты 4 раза в неделю; в Минеральные Воды авиакомпания «Россия» летает 2 раза в неделю, а в Махачкалу — в пик сезона летних отпусков с частотой 4 раза в неделю, рассказали в аэропорту.