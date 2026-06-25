Красноярцы впервые за пять улетели в Геленджик

Напомним, что из аэропорта Красноярск доступны рейсы и в другие города на юге России: в Сочи выполняются ежедневные рейсы авиакомпании «Россия», до 6 раз в неделю осуществляет рейсы авиакомпания NordStar, также 2 раза в неделю летает Nordwind Airlines; в Краснодар авиакомпания «Аэрофлот» выполняет полеты 4 раза в неделю; в Минеральные Воды авиакомпания «Россия» летает 2 раза в неделю, а в Махачкалу — в пик сезона летних отпусков с частотой 4 раза в неделю, рассказали в аэропорту.