Среднюю цену на бензин в Нижегородской области озвучили в Росстате

В Нижегородской области зафиксирован рост цен на топливо: по данным на 22 июня, средняя стоимость литра бензина достигла 70,32 рубля, а дизельного топлива — 79,13 рубля. Об этом сообщили в Росстате.
Разброс цен по маркам бензина выглядит так: АИ‑92 — в среднем 66,44 рубля за литр, АИ‑95 — 72,21 рубля, топливо марки АИ‑98 и выше — 94,27 рубля.
При сравнении с общероссийскими и окружными показателями картина следующая: в среднем по России литр бензина стоит 71,20 рубля (это выше, чем в Нижегородской области), а в Приволжском федеральном округе — 69,66 рубля. По дизельному топливу средние расценки составили 82,93 рубля по стране и 79,85 рубля в ПФО.
Ранее шестерых нижегородцев осудили за кражу топлива на 4,3 млн рублей.