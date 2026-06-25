Среднюю цену на бензин в Нижегородской области озвучили в Росстате

При сравнении с общероссийскими и окружными показателями картина следующая: в среднем по России литр бензина стоит 71,20 рубля (это выше, чем в Нижегородской области), а в Приволжском федеральном округе — 69,66 рубля. По дизельному топливу средние расценки составили 82,93 рубля по стране и 79,85 рубля в ПФО.