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Яйца и масло подешевели, а рыба и сахар подорожали в Красноярском крае

Годовая инфляция в регионе в мае остановилась на отметке 6%

Годовая инфляция в Красноярском крае в мае остановилась на отметке 6%, месячный рост цен не превысил 0,4%. Продуктовая корзина в целом осталась на уровне апреля, но динамика по отдельным товарам оказалась разнонаправленной. Об этом красноярское отделение Банка России.

Куриные яйца заметно упали в цене благодаря расширению производства в регионах-поставщиках. Сливочное масло и сыры тоже подешевели — сказались высокие надои и складские запасы.

А вот рыба и консервы из неё подорожали на 9% за год из-за сокращения вылова и роста расходов компаний. Сахар также прибавил в цене: повлияли сезонное снижение выпуска и удорожание оборудования, упаковки и труда.

Как отметил управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлёв, майские колебания носят преимущественно сезонный и конъюнктурный характер. Для оценки устойчивых процессов специалисты ориентируются на годовую инфляцию по всей потребительской корзине.

Ранее мы сообщали, что каждый десятый житель Красноярского края живёт за чертой бедности.