Яйца и масло подешевели, а рыба и сахар подорожали в Красноярском крае

Годовая инфляция в Красноярском крае в мае остановилась на отметке 6%, месячный рост цен не превысил 0,4%. Продуктовая корзина в целом осталась на уровне апреля, но динамика по отдельным товарам оказалась разнонаправленной. Об этом красноярское отделение Банка России.
Куриные яйца заметно упали в цене благодаря расширению производства в регионах-поставщиках. Сливочное масло и сыры тоже подешевели — сказались высокие надои и складские запасы.
А вот рыба и консервы из неё подорожали на 9% за год из-за сокращения вылова и роста расходов компаний. Сахар также прибавил в цене: повлияли сезонное снижение выпуска и удорожание оборудования, упаковки и труда.
Как отметил управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлёв, майские колебания носят преимущественно сезонный и конъюнктурный характер. Для оценки устойчивых процессов специалисты ориентируются на годовую инфляцию по всей потребительской корзине.
Ранее мы сообщали, что каждый десятый житель Красноярского края живёт за чертой бедности.