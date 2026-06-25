ФАС начала проверку цен на топливо в Новосибирской области

Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на топливо в Новосибирской области. Как сообщили в ведомстве, специалисты на постоянной основе отслеживают ситуацию на рынке нефтепродуктов. Ранее ФАС рекомендовала топливным ассоциациям и профильным объединениям придерживаться ответственного ценообразования при продаже бензина.
В сообщении ФАС говорится: «ФАС России и её территориальные органы продолжают контролировать текущую ситуацию на рынках нефтепродуктов. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства принимаются соответствующие меры. ФАС России напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка».
Накануне на автозаправочных станциях Новосибирской области ввели ограничения на отпуск топлива: одному покупателю разрешено приобретать не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива.