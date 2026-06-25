Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС начала проверку цен на топливо в Новосибирской области

Ведомство предупредило о недопустимости необоснованного повышения цен на бензин и дизель.

Источник: Om1 Новосибирск

Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на топливо в Новосибирской области. Как сообщили в ведомстве, специалисты на постоянной основе отслеживают ситуацию на рынке нефтепродуктов. Ранее ФАС рекомендовала топливным ассоциациям и профильным объединениям придерживаться ответственного ценообразования при продаже бензина.

В сообщении ФАС говорится: «ФАС России и её территориальные органы продолжают контролировать текущую ситуацию на рынках нефтепродуктов. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства принимаются соответствующие меры. ФАС России напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка».

Накануне на автозаправочных станциях Новосибирской области ввели ограничения на отпуск топлива: одному покупателю разрешено приобретать не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива.