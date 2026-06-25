СГК почти в три раза увеличила закупки у красноярских предприятий

СГК продолжит сотрудничество с местными производителями. После завершения масштабного обновления энергопредприятий в Красноярске, Компания сосредоточилась на модернизации объектов теплоснабжения в городах Красноярского края. На Назаровской ГРЭС в этом году стартовали масштабные работы по снижению нагрузки на окружающую среду. Их итогом станет снижение выбросов на 47,2% к 2030 году. На станции уже начались работы по оснащению дымовой трубы № 2 системой автоматического контроля выбросов (САКВ). В 2026 году запланированы работы по модернизации газоочистного оборудования на котлах энергоблока № 2, а также обновление газоочистки центрального пылезавода. В Канске в этом году планируется закрыть 2 старые неэкологичные котельные. На Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске продолжается установка батарейных циклонов, которые улавливают твёрдые частицы дымовых газов. К 2030 году систему газоочистки обновят на всех котлах станции.