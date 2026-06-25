СГК почти в три раза увеличила закупки у красноярских предприятий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Энергетики наращивают кооперацию с местными производителями благодаря программам обновления оборудования и экологической модернизации.
В 2025 году Енисейская ТГК (подразделение Сибирской генерирующей компании в регионе Енисейская Сибирь) увеличила объём закупок товаров, работ и услуг у предприятий Красноярского края в 2,7 раза. Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков положительно оценил наращивание темпов кооперации с местными производителями со стороны СГК и других крупных компаний региона.
«Деньги края должны работать внутри региона. Каждый рубль, вложенный в краевого производителя, даёт новые рабочие места, налоговые отчисления и усиливает промышленный потенциал края», — подчеркнул Максим Ермаков.
Необходимость кооперации в качестве приоритета обозначил и Губернатор Михаил Котюков, отметив, что в крае достаточно местных производителей, которые обеспечивают крупные компании инженерными решениями — силами кадров, подготовленных в регионе.
Для Сибирской генерирующей компании развитие глубоких связей с красноярскими предприятиями — важная часть долгосрочной стратегии и одно из условий повышения надёжности теплоснабжения и энергобезопасности региона. Предприятия Красноярского края по итогам закупочных процедур участвовали в масштабной экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1 и возведении второго энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3.
Работы по обновлению Красноярской ТЭЦ-1 стартовали в 2018 году. На предприятии для повышения рассеивания выбросов была построена новая дымовая труба высотой 275 метров. Также была качественно улучшена система газоочистки — введено 15 современных электрофильтров со степенью очистки свыше 99%. Последний из фильтров был введён в эксплуатацию в июне 2026 года. Все это позволило сократить выбросы станции по твёрдым частицам на 80%. В рамках обновления оборудования на Красноярской ТЭЦ-1 ввели в эксплуатацию 2 новых котлоагрегата производительностью по 220 тонн пара в час и 2 турбины суммарной мощностью 70 МВт.
Строительство второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 длилось 4 года. Введённый в декабре 2025 года объект серьёзно повысил надёжность теплоснабжения Красноярска и обеспечил дополнительные мощности для развития краевой столицы.
Красноярские предприятия участвовали в работах на этапах проектирования, привлекались к строительству и поставкам.
«Углубление кооперации с местными производителями — яркий пример того, как модернизация теплоэнергетики создаёт комплексный эффект для всего края. Обновление генерирующего оборудования ТЭЦ повышает надёжность теплоснабжения, позволяет закрывать неэффективные котельные. Программы экологической модернизации наших предприятий уже привели к снижению выбросов на 9 300 тонн. При этом красноярские предприятия получают мощный импульс к развитию: новые заказы, возможность расширяться и создавать дополнительные рабочие места», — отмечает генеральный директор Енисейской ТГК Олег Бубновский.
СГК продолжит сотрудничество с местными производителями. После завершения масштабного обновления энергопредприятий в Красноярске, Компания сосредоточилась на модернизации объектов теплоснабжения в городах Красноярского края. На Назаровской ГРЭС в этом году стартовали масштабные работы по снижению нагрузки на окружающую среду. Их итогом станет снижение выбросов на 47,2% к 2030 году. На станции уже начались работы по оснащению дымовой трубы № 2 системой автоматического контроля выбросов (САКВ). В 2026 году запланированы работы по модернизации газоочистного оборудования на котлах энергоблока № 2, а также обновление газоочистки центрального пылезавода. В Канске в этом году планируется закрыть 2 старые неэкологичные котельные. На Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске продолжается установка батарейных циклонов, которые улавливают твёрдые частицы дымовых газов. К 2030 году систему газоочистки обновят на всех котлах станции.