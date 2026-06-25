Адвокат Гридин рассказал как снять кредит мошенников — 5 шагов

Юрист выделил две основные схемы. Первая — оформление кредита по скану паспорта или через взлом «Госуслуг». Вторая — телефонные мошенники, которые под давлением заставляют подтвердить операцию кодом из СМС. После этого кредит оформляется без согласия, а человек узнает о долге позже. Важно сразу фиксировать все данные и проверять кредитную историю через «Госуслуги».