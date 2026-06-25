Адвокат Гридин рассказал как снять кредит мошенников — 5 шагов

В Волгограде, как и в других городах России, обсуждается ситуация с оформлением кредита без ведома заемщика. Адвокат Алексей Гридин объяснил, что делать, если на вас оформили кредит мошенники или вы стали жертвой звонков якобы из банка или ведомств.
Юрист выделил две основные схемы. Первая — оформление кредита по скану паспорта или через взлом «Госуслуг». Вторая — телефонные мошенники, которые под давлением заставляют подтвердить операцию кодом из СМС. После этого кредит оформляется без согласия, а человек узнает о долге позже. Важно сразу фиксировать все данные и проверять кредитную историю через «Госуслуги».
По словам адвоката, ключевая ошибка — попытка платить по спорному кредиту.
«Паника — худший советчик», отметил Гридин, напомнив, что первым шагом должно быть обращение в полицию и фиксация факта мошенничества.
Юрист советует действовать по алгоритму: собрать доказательства, запросить кредитную историю, лично подать заявление в полицию и направить претензию в банк или МФО. При отказе банка следует обращаться с жалобой в Банк России и далее в суд, — пишет «Газета.ru».
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