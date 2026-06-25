«Свеза» в Прикамье создает среду для роста молодежи

Полученные знания и навыки молодые специалисты находят применение в Уральском. При их участии за последние пять лет в поселке реализовали три проекта инициативного бюджетирования: построены детские площадки у школ и хоккейный корт. Также открыт Молодежный центр, запущены программы для старшеклассников и проведены обучающие курсы по проектной деятельности совместно с Ассоциацией работающей молодежи.