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В Ленинградской области в 2026 году ликвидируют 52 свалки

На заседании правительства Ленобласти обсудили реализацию программы «Охрана окружающей среды». В 2026 году в регионе создадут 196 новых площадок для сбора отходов, отремонтируют 221 существующую и ликвидируют 52 несанкционированные свалки. Также запланирован пересмотр нормативов накопления ТКО и строительство КПО «Рахья», ввод которого позволит досрочно достичь 100-процентной обработки отходов.

Источник: Коммерсантъ

Первый вице-губернатор Роман Марков предложил создать рейтинг муниципалитетов по жалобам жителей на чистоту контейнерных площадок. В планах также разработка электронной территориальной схемы обращения с отходами до 2036 года и подготовка к ликвидации накопленного вреда в Приозерске.