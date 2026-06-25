В Ленинградской области в 2026 году ликвидируют 52 свалки

Первый вице-губернатор Роман Марков предложил создать рейтинг муниципалитетов по жалобам жителей на чистоту контейнерных площадок. В планах также разработка электронной территориальной схемы обращения с отходами до 2036 года и подготовка к ликвидации накопленного вреда в Приозерске.