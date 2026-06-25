Отдельные часы на АЗС выделят для заправки спецтранспорта в Иркутской области

IrkutskMedia, 25 июня. Для заправки машин скорой помощи и другого спецтранспорта предложили выделить отдельные часы на АЗС Иркутской области. Такое предложение прозвучало в рамках регионального оперативного штаба по топливообеспечению. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства региона Александра Анчугина.
Как отметили в пресс-службе облправительства, ключевой задачей остается обеспечение розничной потребности в топливе. Кроме того, продолжается сбор данных о работе всех операторов топливного рынка для оперативной передачи в федеральный центр. Это необходимо для обеспечения как крупных, так и небольших АЗС топливом в полном объеме.
На заседании особое внимание уделили вопросам топливообеспечения транспорта, значимого для жизнеобеспечения региона. Заправке машин скорой помощи, аварийной службы, общественного транспорта, спецмашин, задействованных в вывозе твердых бытовых отходов, и других необходимо отдавать приоритет. Штаб выработал решение рекомендовать объектам топливного комплекса выделить отдельные часы для заправки спецавтотранспорта, эта задача будет проработана в ближайшее время.
Штаб рассмотрел также доставку операторам ранее закупленного топлива. Помощь в этой работе региону оказывает Восточно-Сибирская железная дорога, обеспечивая приоритетное движение груженых топливом вагонов для скорейшей доставки груза.
«Все участники оперативного штаба по топливообеспечению региона продолжают активную совместную работу, направленную на стабилизацию ситуации. Находимся во взаимодействии с профильными федеральными ведомствами для скорейшего решения возникающих вопросов», — прокомментировал Александр Анчугин.
Напомним, о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах стало известно в середине июня. Ранее также проблемы с бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Добавим, что в Крыму ситуация до сих пор остается сложной.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев 22 июня подтвердил наличие ограничений на некоторых АЗС в Иркутске, а также добавил, что часть заправок временно прекратили обслуживание. Глава региона написал в своём канале в мессенджере «МАКС» (12+), что такие перебои наблюдаются по всей стране в связи с тем, что на западе были выведены из строя объекты нефтепереработки. В настоящее время власти принимают меры по нормализации ситуации с топливообеспечением. Добавим, что многие регионы вынуждены перейти на ручной режим работы: это значит, что объемы топлива по каждому из получателей будут определять индивидуально.
Накануне 24 июня заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин доложил актуальную информацию по ситуации с топливообеспечением в регионе. Власти призвали жителей области с пониманием отнестись к отпуску топлива.
Добавим, что на фоне непростой ситуации с топливообеспечением цены на бензин продолжают расти. Так, с начала недели стоимость бензина на некоторых АЗС увеличилась сразу на 18 рублей. Кроме того, ежедневно наблюдаются огромные очереди из автомобилистов на некоторых автозаправках города.