В Перми разработали экобезопасную защиту для нефтегазового оборудования

В компании ФЛЭК отметили, что биоразлагаемые реагенты являются инновационным будущим отрасли и важным шагом в «зеленую энергетику». Их применение важно для добычи на шельфах и других территориях с чувствительной экосистемой, где экологическая безопасность выходит на первый план.