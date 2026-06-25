Нижегородская ОЭЗ «Кулибин» подтвердила статус одной из самых клиентоориентированных индустриальных площадок России

Нижегородская особая экономическая зона «Кулибин» сохранила место в топ-3 рейтинга клиентоориентированных индустриальных парков и особых экономических зон, составленном аналитическим центром «Эксперт». Всего на сайте рейтинга представлена информация о топ-50 индустриальных площадок России.
При составлении рейтинга учитывались три параметра: услуги (выкуп, аренда земельных участков, продажа и аренда готовых помещений, помещения для размещения «легких» производств, услуги по подбору персонала, логистические и складские, таможенные услуги), стоимость ресурсов и информационная открытость. По итогам оценки экспертов ОЭЗ «Кулибин» суммарно набрала 94,1 балла из 100 возможных. В 2025 году нижегородская площадка суммарно набрала 92,4 балла, рост стал возможен за счет показателя «Услуги», набравшего 100 баллов (в прошлом году — 91,7 балла).
Также аналитический центр «Эксперт» составил рейтинги управляющих компаний площадок по вкладу в экономику страны и региона присутствия. Корпорация развития сохранила в них восьмое и десятое место соответственно. В этих рейтингах оценивались выручка резидентов по итогам прошлого года, число рабочих мест, созданных резидентами, инвестиции резидентов по итогам года.
«Несмотря на то, что позиция в рейтинге осталась прежней, показатели нашей площадки оказались выше прошлогодних. Команда Корпорации ведет постоянную работу по привлечению крупных инвесторов и находится в контакте с уже действующими резидентами. Благодаря этому ОЭЗ “Кулибин” активно развивается -резидентами являются уже 58 компаний. Кроме того, в прошлом году в ее состав вошла территория в городе Бор», — сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Напомним, сегодня ОЭЗ «Кулибин», расположенная на территории Дзержинска, занимает площадь 724,7 га и включает государственную площадку (416,7 га), а также частные площадки: ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены готовой инфраструктурой. В ноябре 2025 года правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117,7 га за счет площадки, расположенной в городе Бор. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842,4 га.
Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет с момента получения первой прибыли, до 5% — в следующие 5 лет и 14,5% — в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором компания-резидент впервые получит прибыль.
С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» — это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Задача федерального проекта — сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, чтобы предоставлялись системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.
Справка.
Аналитический центр «Эксперт» с 2002 года специализируется на проведении прикладных исследований в области экономики, формировании отраслевых обзоров и рейтингов компаний, а также организации обсуждения результатов исследований, направленных на экспертную поддержку развития экономики. Является членом Ассоциации независимых центров экономического анализа и официально сотрудничает с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами.