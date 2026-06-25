Нижегородская ОЭЗ «Кулибин» подтвердила статус одной из самых клиентоориентированных индустриальных площадок России

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет с момента получения первой прибыли, до 5% — в следующие 5 лет и 14,5% — в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором компания-резидент впервые получит прибыль.