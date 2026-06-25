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Киргизия впервые за два года отгрузила тонны моркови в Прикамье

Объем поставок с начала года превысил 760 тонн.

Источник: Комсомольская правда

Киргизия в период с 1 января по 25 июня поставила в Прикамье несколько сотен тонн свежей моркови. За аналогичный период прошлого года этот вид овощей республика Средней Азии не ввозила.

Общий объем поставок моркови в Пермский край составил 762,9 тонны. Одна из крупных партий в 20,6 тонны поступила 24 июня.

Проведенный фитосанитарный контроль отобранных проб в поставленной продукции нарушений не выявил. На морковь оформили акты карантинного контроля для реализации в торговых сетях региона. Вся продукция имеет фитосанитарные сертификаты.