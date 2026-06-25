На региональных трассах Прикамья строят дополнительные полосы

В Министерстве транспорта Пермского края рассказали, что оба участка «обременены» затяжным подъёмом. Дополнительные переходно-скоростные полосы дадут возможность двигаться в гору безопасно и не создавать заторы на основной проезжей части. Такие полосы позволят грузовому транспорту перестроиться в крайний правый ряд (на новую полосу подъема), а легковые автомобили, используя легковой ход, смогут обогнать транзитный транспорт. На этом участке трассы ширина дополнительной полосы подъёма составляет 3,5 метра.