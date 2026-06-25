На региональных трассах Прикамья строят дополнительные полосы для транспорта. Строительство ведётся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Расширяют дороги регионального значения, которые входят в опорную сеть автодорог.
В Горнозаводском округе расширяют трассу Горнозаводск-граница Свердловской области, дополнительные полосы появятся на участке между третьим и четвёртым километром. Полосы уже обустроили, приступили к установке дорожных знаков и нанесению разметки.
Эта же трасса в районе участка с шестого по седьмой километр также «прирастёт» дополнительными полосами. На сегодняшний день подрядчик расчистил полосу отвода дороги, рабочие занимаются устройством насыпи, чтоб соорудить временный проезд и обустроить земляное полотно будущих полос.
В Министерстве транспорта Пермского края рассказали, что оба участка «обременены» затяжным подъёмом. Дополнительные переходно-скоростные полосы дадут возможность двигаться в гору безопасно и не создавать заторы на основной проезжей части. Такие полосы позволят грузовому транспорту перестроиться в крайний правый ряд (на новую полосу подъема), а легковые автомобили, используя легковой ход, смогут обогнать транзитный транспорт. На этом участке трассы ширина дополнительной полосы подъёма составляет 3,5 метра.
Строятся дополнительные полосы одновременно и на участке 27−29 км трассы Пермь — Ильинский в Краснокамском округе. На этом участке подрядчик расчистил территорию, обустроил временную дорогу и подготовил основание будущих дополнительных полос из щебёночно-песчаной смеси. Также рабочие монтируют звенья новой водопропускной трубы.
Этот участок трассы находится буквально в километре от поворота на Хохловку — деревню, которая пользуется популярностью в летний сезон у гостей и жителей Прикамья.
Всего в этом году в Пермском крае по нацпроекту построят, реконструируют и отремонтируют более 90 км дорог и улиц и проведут необходимые работы на 30 мостах и путепроводах.