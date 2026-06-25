В Омске водители на АЗС начали заливать бензин в бочки

Напомним, что ограничения на покупку топлива на АЗС Омска и области введены с вечера понедельника, 22 июня. На заправках обычный омич может заправиться не более чем на 40 литров бензина или 80 литров дизеля. Как пояснил глава региона Виталий Хоценко, решение это временное и призвано избежать спекуляций с горючим.