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В Омске водители на АЗС начали заливать бензин в бочки

Что ответили в Минэнерго?

Источник: Om1 Омск

В июне жители Омска пожаловались в соцсетях на заправку бензина в крупные ёмкости на городских АЗС.

Об одной из таких ситуаций рассказали в паблике «Беспредел Омск» во ВКонтакте. Автор поста написал, что из-за таких автомобилистов другим водителям приходится долго ждать своей очереди, а заодно предположил, что мужчина может быть психически нездоров.

В комментариях под постом представители Минэнерго Омской области отреагировали на жалобу и пообещали передать информацию поставщику топлива.

Напомним, что ограничения на покупку топлива на АЗС Омска и области введены с вечера понедельника, 22 июня. На заправках обычный омич может заправиться не более чем на 40 литров бензина или 80 литров дизеля. Как пояснил глава региона Виталий Хоценко, решение это временное и призвано избежать спекуляций с горючим.